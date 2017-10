Andy Roddick, Jessica Nowitzki, and Mike Modano. (Photo: Danny Bollinger)

Tommy Haas, Dirk Nowitzki, and J.J. Barea. (Photo: Danny Bollinger)

Mike Modano and Tommy Haas. (Photo: Danny Bollinger)

Andy Roddick and Owen Wilson. (Photo: Danny Bollinger)

Celebrity and amateur players at the Dirk Nowitzki Pro Celebrity Tennis Classic. (Photo: Danny Bollinger)